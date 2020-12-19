 

Баку выразил соболезнования в связи с гибелью российского офицера в Карабахе

19.12.2020, 23:42, Новости дня
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Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов направил министру обороны РФ Сергею Шойгу письмо-соболезнование в связи с гибелью российского офицера в Нагорном Карабахе.

«Глубоко опечален известием о гибели офицера Вооруженных сил Российской Федерации при разминировании участка дороги в окрестностях города Шуша. От имени личного состава азербайджанской армии и от себя лично хочу выразить искренние соболезнования семье, родным и близким погибшего. Вместе с вами скорбим по поводу произошедшей трагедии», – говорится в тексте письма, передает РИА «Новости».

Ранее Минобороны РФ сообщило о гибели офицера группы разминирования Международного противоминного центра при обезвреживании участка дороги в районе города Шуша.

Напомним, в конце ноября российский офицер получил ранение в результате взрыва мины при поиске погибших в Нагорном Карабахе. Один офицер вооруженных сил Азербайджана погиб, еще четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха получили ранения различной степени тяжести. Российского военного доставили в госпиталь в Баку, ему была оказана медицинская помощь.

С начала ноября война в Нагорном Карабахе официально остановлена. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. 21 ноября министры обороны РФ и Армении Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян подписали документы, регламентирующие действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе. 



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