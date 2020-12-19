СМИ назвали имя предполагаемого руководителя сопровождавших Навального. Им оказался специалист ФСБ по химоружию

19.12.2020, 23:24, Новости дня

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Группу сотрудников ФСБ, которая сопровождала российского оппозиционера Алексея Навального, вероятно, возглавлял полковник Станислав Макшаков. Об этом 18 декабря сообщается в совместном расследование The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel.

“Анализируя метаданные звонков и сопоставляя их с офлайновыми базами данных, а также с данными из открытых источников, мы установили личности 15 человек из Института криминалистики ФСБ, связанных с операциями по отравлению, и по меньшей мере восемь из них, включая руководителя группы – полковника Макшакова, участвовали в покушении на убийство Навального”, – сообщается в расследовании.

По данным СМИ, Макшаков ранее работал в закрытом военном городке Шиханы Саратовской области, где до официального прекращения российской программы химического оружия в 2017 году велись разработки новых форм химического оружия, в том числе нервно-паралитических агентов типа “Новичок”.

“Медуза” со ссылкой на источник работавшего в связанных с химическим оружием структурах сообщает, что сейчас Макшаков является заместителем начальника по науке Института криминалистики Центра специальной техники ФСБ.

Под прикрытием этой организации работали сотрудники спецслужбы, сопровождавшие Навального, уверены авторы совместного расследования.

Власти РФ отрицают попытку отравления политика и свою причастность к нему.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы “Новичок” подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи “Шарите” сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный “по неустановленной причине” мог сам принять яд из группы “Новичок”.

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.

В расследовании The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. Журналисты обнародовали их имена, псевдонимы, фотографии. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия.

Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на него террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.