Трамп назвал информацию о российских кибератаках “приоритетным песнопением”

19.12.2020, 23:24, Новости дня

О киберпреступности часто упоминают в фейковых новостях, заявил 19 декабря в Twitter действующий президент США Дональд Трамп.

“Хакерство гораздо чаще встречается в фейковых новостях, чем на самом деле. Я был полностью проинформирован, и все под контролем. Россия, Россия, Россия – это приоритетное песнопение, когда что-нибудь происходит, потому что …в основном по финансовым причинам боятся обсуждают возможность того, что это может быть Китай”, – написал глава Белого дома.

Трамп также в очередной раз упомянул проигранные им выборы президента.

“Во время выборов также мог быть нанесен удар по нашим нелепым машинам для голосования, и теперь очевидно, что я выиграл крупно”, – заявил он.

Компания Twitter последний твит сопроводила комментарием, что выборы нового главы Белого дома выиграл Джо Байден.

….discussing the possibility that it may be China (it may!). There could also have been a hit on our ridiculous voting machines during the election, which is now obvious that I won big, making it an even more corrupted embarrassment for the USA. @DNI_Ratcliffe @SecPompeo

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020

В последние несколько лет хакеров, действующих из России или поддерживаемых этой страной, обвиняли в кибератаках на государственные структуры США, Украины, Франции, Германии, Великобритании, Латвии, Нидерландов.

13 декабря 2020 года стало известно, что хакеры, которые, вероятно, работают на Россию, похитили информацию из министерства финансов США и управления по телекоммуникациям и информации министерства торговли страны. По данным The Washington Post, к атаке на правительственные сайты США причастны хакеры из группировки APT29, также известной как Cozy Bear, сотрудничающие со Службой внешней разведки России.

18 декабря государственный секретарь США Майк Помпео заявил об использовании Россией “ассиметричных возможностей” в киберпространстве.