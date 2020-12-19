 

Возле берегов Нигерии пираты захватили украинских моряков – СМИ

19.12.2020, 19:52, Новости дня
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16 декабря возле берегов Нигерии в Гвинейском заливе пираты захватили членов экипажа грузового судна Stevia, в их числе есть украинцы. Об этом 19 декабря в Facebook проинформировало со ссылкой на родственников плененных издание Seafarers Journal.

“Вооруженные пираты взяли в заложники восемь членов экипажа и скрылись в неизвестном направлении. …Из восьми заложников – шесть украинцев (капитан, старший помощник, второй помощник капитана, стармех, электромеханик и вайпер). На судне осталось семь членов экипажа”, – говорится в сообщении.

По данным издания, среди захваченных украинских моряков – Семен Резниченко, он старший помощник капитана. Его дочь утверждает, что у экипажа судна “были проблемы с водой и провизией”.

https://www.facebook.com/seafarersjournal/posts/3659449717481687

По данным сервиса VesselFinder, Stevia построена в 1982 году и ходит под флагом Камеруна. Утром 19 декабря судно зашло в порт нигерийского города Лагос.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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