Трамп предположил, что за кибератаками на ведомства США мог стоять Китай

19.12.2020, 19:46, Новости дня

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Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что за крупномасштабными кибератаками на системы американских государственных ведомств могла стоять не Россия, как утверждают ряд СМИ, а Китай.

«Кибератака гораздо значительнее в фейковых СМИ, чем в действительности. Я получил полную информацию о ней, все под контролем. Россия, Россия, РФ – это первоочередное скандирование, как только что-либо случается, поскольку мейнстремные (lamestream – прим. ВЗГЛЯД) СМИ, в основном по финансовым причинам, боятся обсуждать возможность того, что это мог быть Китай (он мог!)», – написал Трамп в своем Twitter.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «достаточно четко» можно сказать о якобы участии РФ в крупномасштабных кибератаках на системы американских государственных ведомств.

Напомним, СМИ в США бездоказательно заявляли о причастности «российских хакеров» к атакам на системы минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации.

Россия отвергла обвинения. В совместном заявлении офиса директора нацразведки США, ФБР и Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности не говорится о том, кто может стоять за хакерскими атаками против правительственных учреждений страны.