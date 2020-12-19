В РПЦ считают, что Байдена нельзя назвать «полноценным» христианином

19.12.2020, 19:46, Новости дня

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Высказывания избранного президента США Джо Байдена на тему ЛГБТ не позволяют считать его «полноценным» христианином, каким он сам себя позиционирует, сообщил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«С одной стороны, он (избранный президент США Джо Байден – прим. ВЗГЛЯД) позиционирует себя как католик, но с другой стороны, те высказывания, которые делал Байден, не будучи президентом, в том числе в ходе предвыборной кампании, не позволяют воспринимать его как полноценного католика, потому что его высказывания на тему ЛГБТ, перемены пола, в том числе для детей, радикально расходятся с католическим учением и вообще с христианским вероучением», – сказал митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».

По его словам, вопрос в том, будет ли Байден продолжать такую же политику, став президентом, или будет более сдержанным в этих вопросах. «Одно дело делать высказывания, чтобы приобрести голоса избирателей, другое – нести ответственность за страну и жизни людей», – заключил представитель РПЦ.

Ранее Иларион заявил, что пропаганда операций по смене пола для несовершеннолетних должна быть уголовно наказуема.