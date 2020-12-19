 

Компания Sony собирается прекратить производство PlayStation 4 Pro

19.12.2020, 19:44, Новости дня
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Подозрения в том, что игровые приставки PlayStation 4 Pro вскоре будут сняты с производства, у экспертов возникло после получения информации из фирменного онлайн-магазина PlayStation Direct, с полок которого неожиданно исчезли именно эти устройства.

Позже стало известно, что Sony действительно сворачивает производство консолей четвертого поколения, поскольку в серию уже пошли их последователи – PlayStation 5.

Напомним, что торговая онлайн-площадка PlayStation Direct была запущена в 2019 году. Ее основным товаром являются игровые устройства и аксессуары для гейминга, выпущенные в компании Sony. Сам производитель пока не подтверждает намерения прекратить выпуск консолей четвертого поколения.



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