Ученые из Южной Кореи предложили уникальный защитный материал для смартфонов

19.12.2020, 19:44, Новости дня

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Новый защитный материал, созданный южнокорейскими учеными специально для смартфонов, обладает самовосстанавливающимися качествами. Это значит, что повреждения, которые могут возникнуть на нем в процессе эксплуатации, будут устранены сами по себе.

Авторами изобретения являются специалисты из Корейского института науки и технологий и Университета Йонсей, сообщают СМИ. Речь идет об особом виде электронного материала, уточняют эксперты.

В основу защитного слоя входит полиимид (CPI). Этот же материал используется для производства гибких экранов. Однако в состав добавили льняное масло, чтобы увеличить прочность. Получилось здорово! Теперь не нужно сразу же обращаться в сервисный центр, если на экране появится небольшая трещинка или крупная царапина.