В порту Одесской области задержали партию кокаина на $12 млн. Наркотики прятали среди фруктов

19.12.2020, 18:58, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Одесской области на пункте пропуска “Староказачье” пограничники задержали партию кокаина стоимостью $12 млн. Об этом 19 декабря сообщила Госпогранслужба.

По информации ведомства, кокаин прибыл в Украину через порт Южный из Эквадора в контейнере с грузом фруктов. Его прятали возле холодильного агрегата в вентиляционных люках контейнера.

В Госпогранслужбе отметили, что заранее знали о грузе. Наркотики должны были следовать транзитом в Молдову, а конечной точкой должны были стать страны Евросоюза. Пограничники задержали груз в пункте пропуска “Староказачье”.

“Во время общего осмотра в технологических отверстиях со стороны холодильного агрегата обнаружено 46 пакетов, завернутых в серебристую пластиковую пленку, общим весом 54 кг. Экспресс-тест подтвердил, что это кокаин”, – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст. 305 Уголовного кодекса Украины о контрабанде наркотических средств.

По словам пограничников, за 2020 год в морских портах Одесской области выявили более 500 кг кокаина.

В 2020 году в порт Южный неоднократно попадал кокаин в бананах. Так, в мае обнаружили партию наркотиков массой 53,4 кг, в августе выявили еще 56,4 кг кокаина, в сентябре – 112 кг, прибывших из Эквадора.