Британские пограничники будут ловить мигрантов кораблями-беспилотниками

19.12.2020, 18:54, Новости дня

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Пограничная служба Великобритании проводит испытания беспилотного корабля, в чью задачу входит выслеживание лодок с незаконными мигрантами, пишет Daily Telegraph. Как отмечает автор статьи, в этом году их количество выросло в 7 раз, поэтому британские власти пробуют разные способы борьбы с нелегальной миграцией.



Reuters

Пограничная служба Великобритании занимается испытаниями высокоскоростного беспилотного корабля, оснащённого передовыми технологиями слежения. Главная его цель — помочь в борьбе с мигрантами, которые попадают в Великобританию через пролив с Францией, пишет Daily Telegraph. Только в этом году их число превысило 8,5 тыс. человек — это в 7 раз больше, чем в 2019 году.

Корабль MADFOX оснащён радаром и камерой, может развивать скорость в более 40 узлов. Контролируется он с головного корабля, может на протяжении нескольких часов работать в удалённом доступе: находить корабли мигрантов и сообщать об этом головному кораблю.

Он станет дополнением к летающим беспилотникам, которые уже используются британскими пограничниками. Некоторые из них в прошлом служили военным, например, в Афганистане.

Британские пограничники уже пробовали разные способы, как останавливать мигрантов: например, можно блокировать винты моторов на их лодках. Также обсуждалась идея «морских изгородей». Кроме того, Великобритания ведёт переговоры с Францией, чтобы она могла возвращать туда незаконных мигрантов.

Как раз в раннем распознавании и отслеживании таких лодок, а также в сборе необходимых данных для дальнейшей работы правоохранительных органов и способен помочь новый беспилотник, пишет Daily Telegraph.