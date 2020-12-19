 

Чтобы лишить Россию прибыли — Помпео попытался объяснить санкции против Турции

19.12.2020, 18:54, Новости дня
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США ввели санкции против своего союзника по НАТО Турции из-за того, что она купила российские комплексы С-400. Как пишет Le Figaro, глава Госдепа попытался объяснить, что этими санкциями они хотят воспрепятствовать России, но никак не нанести удар по обороноспособности Турции.


Reuters

 

Глава американской дипломатии Майк Помпео заверил своего турецкого коллегу в том, что санкции, которые США ввели против Анкары из-за покупки ею российских систем ПВО, были направлены не на ослабление турецкой обороноспособности. Таким образом, пишет Le Figaro, он попытался снизить накал в отношениях с Турцией.

Цель санкций, как подчеркнул Помпео, — помешать РФ получить прибыль, доступ и влияние на турецкую оборону. Санкции «не направлены на ослабление военных потенциалов или уровня боевой подготовки Турции или других союзников и партнёров США», — заявили в Госдепе.

Также там призвали Турцию «урегулировать проблему с С-400 в соответствии с десятилетиями сотрудничества в обороне между нашими странами и вернуться к обязательствам члена НАТО — покупать вооружения, совместимые с вооружениями НАТО».

Как напоминает автор статьи, в понедельник США объявили, что вводят санкции против Турции из-за того, что она купила российские комплексы С-400. «Что же это за союз? Это решение — неприкрытое нападение на наш суверенитет», — заявил Эрдоган. По его словам, покупка С-400 — это лишь повод, а истинная причина санкций в том, что в НАТО хотят, чтобы Турция снова была в зависимом положении по вопросам вооружений, пишет Le Figaro.

 



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