Google закроет свою платформу для умного дома

19.12.2020, 17:56, Новости дня

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Платформа Android Things не оправдала себя, сообщили представители компании Google. Данный продукт предназначен для управления различными устройствами в системе умного дома. Однако он не обрел той популярности, на которую изначально рассчитывали маркетологи.

Это и есть основная причина закрытия проекта, поясняют эксперты. Продвижением платформы в Google занимались несколько лет, но все напрасно. До сих пор затраты превышают полученные доходы.

Напомним, что компания Google занялась разработкой ПО для умного дома еще в 2015 году. А в 2016-м появилась платформа под названием Android Things. Ее позиционировали как базовую операционную систему для интернета вещей. Однако уже в 2019 году компания пыталась использовать платформу несколько в ином русле.