Ученые назвали симптомы постковидного синдрома

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19.12.2020, 17:04, Новости дня
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Британские ученые назвали основные симптомы, испытываемые людьми, переболевшими коронавирусом. Данные представил Национальный институт здоровья и клинического совершенствования Великобритании (NICE).

Постковидный синдром характеризуется не только общими признаками, такими как усталость и высокая температура, когнитивными нарушениями, головной болью, покалыванием и онемением конечностей, а также нарушением сна, пишет «Московский комсомолец».

Переболевшие коронвирусом также могут испытывать боли в животе, тошноту, диарею и даже страдать от анорексии. Кроме того, нередки случаи нарушения сердечного ритма и кожных заболеваний. Среди посковидных симптомов также названы депрессия и панические атаки.

Ранее перенесшие COVID-19 рассказали о необычных последствиях болезни, среди которых провалы в памяти, потеря ориентации в пространстве и ощущения времени.



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