 

Названы сроки отправки третьей «Ангары-А5» в Москву на сборку

19.12.2020, 13:28, Новости дня
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Третья летная тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» будет доставлена для финальной сборки в Москву в январе-феврале 2021 года, сообщил генеральный директор Центра имени Хруничева Алексей Варочко.

Варочко сообщил во время посещения ПО «Полет», что третья «Ангара-А5» «будет отправлена на московскую площадку в январе-феврале месяце», передает ТАСС.

Состав для транспортировки находится в Омске, сама ракета – на пневмоиспытаниях.

Варочко также сообщил, что «отправка машины планируется во втором квартале на космодром». По его словам, уже есть заказчики на две «Ангары» легкого класса.

Сейчас универсальные ракетные модули «Ангары» производятся в Омске, а финальные испытания и сборка проходят в Москве. В 2023 году начнется серийное изготовление в ПО «Полет».

«Ангара» – семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива.

Ранее был назван срок серийных поставок ракет «Ангара» в интересах Минобороны.



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