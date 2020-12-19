Новые подземные источники воды нашли в Крыму

19.12.2020, 13:28, Новости дня

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В Севастопольском регионе в районе строительства водозабора на реке Бельбек во время геологической разведки обнаружили новые подземные источники воды, сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин на церемонии запуска водовода из Кадыковского карьера.

«Благодаря геологоразведке мы нашли дополнительно подземные воды», – цитирует Хуснуллина РИА «Новости».

Вице-премьер дал поручение проработать вопрос подачи воды из обнаруженных источников в систему водоснабжения Севастополя. «Я прошу сделать так, чтобы к окончанию строительства у нас и подземная, и наземная часть была увязана – это дополнительно до 10 тыс. кубов», – отметил он.

По словам губернатора Севастополя Михаил Развожаева, скважины будут готовы к эксплуатации к середине февраля.

В четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной прeсс-кoнференции пообещал не экономить на восстановлении водоснабжения Крыма.

Во вторник Севастополь начал получать воду из озера на горе Гасфорта. Напомним, в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. Для преодоления возникших трудностей Минобороны РФ провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Крыму выделены 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения. В декабре стала известна мощность будущего водопровода в Крыму.