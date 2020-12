В Африке нашли новую мутацию коронавируса, которая сильнее поражает молодых людей

19.12.2020, 12:40, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2, которая распространяется быстрее изначального вируса и сильнее поражает молодых и здоровых людей. Об этом 18 декабря сообщил глава министерства здравоохранения ЮАР Звели Мхизе в Twitter.

Новая мутация получила название 501.V2.

We have convened this public briefing today to announce that a variant of the SARS-COV-2 Virus- currently termed 501.V2 Variant has been identified by our genomics scientists here in South Africa.#SARSCOV2MediaBriefing

— Dr Zweli Mkhize (@DrZweliMkhize) December 18, 2020

Исследования этой мутации показали, что она приводит к более частым случаям тяжелого течения болезни у молодых пациентов без сопутствующих заболеваний, отметил Мхизе. Министр также добавил, что именно эта мутация вызвала вторую волну коронавируса в стране.

The evidence that has been collated, therefore, strongly suggests that that the current second wave we are experiencing is being driven by this new variant. #SARSCOV2MediaBriefing

— Dr Zweli Mkhize (@DrZweliMkhize) December 18, 2020

Кроме того, Мхизе отметил, что новая волна, вызванная вирусом 501.V2, распространяется быстрее первой. Однако пока неясно, будет ли это означать большее количество смертей.

Karim: “The second wave is showing early signs that it is spreading faster than the first wave. It is not clear if this second wave has more or less deaths. We have not seen any red flags looking at our current death information” #SARSCOV2MediaBriefing

— Dr Zweli Mkhize (@DrZweliMkhize) December 18, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в ЮАР подтверждено 901,5 тыс. случаев COVID-19, умерло 24,3 тыс. человек, 783.8 тыс. заболевших выздоровели.