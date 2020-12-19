В Кремле сказали, как Путин примет решение о прививке от COVID

19.12.2020, 12:34, Новости дня

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Президент РФ Владимир Путин будет ориентироваться на мнение специалистов, принимая решение о прививке от коронавируса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путин досконально вникает во все проблемы, он будет прислушиваться к мнению настоящих специалистов, которых не так много, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента также рассказал, почему российская вакцина вывала недоверие Запада: «Это связано с вопросами конкуренции, не всегда очень добросовестными. Не потому, что она плохая, а потому, что она слишком хорошая становится».

Ранее Песков заявил, что у президента Владимира Путина нет каких-то эксклюзивных вакцин, он пользуется лекарствами, доступными для всех граждан.

Напомним, в четверг Путин, отвечая в ходе большой пресс-конференции на вопрос о прививке от коронавируса, заявил, что сделает ее, как только это станет возможным.