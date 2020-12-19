 

Новейшая АПЛ «Казань» выполнила стрельбу «Ониксом» в Белом море

19.12.2020, 11:40, Новости дня
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Новейшая атомная подводная лодка (АПЛ) «Казань» проекта «Ясень-М» в рамках программы госиспытаний выполнила стрельбу противокорабельной крылатой ракетой по морской цели в Белом море, информирует пресс-служба Северного флота.

В сообщении указывается, что «головной корабль проекта «Ясень-М» – атомный подводный ракетный крейсер «Казань» успешно выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Оникс» по морской цели», передает ТАСС.

«Ракетная стрельба проводилась из полигонов боевой подготовки Северного флота в акватории Белого моря в рамках очередного этапа государственных испытаний. Морская мишенная позиция была успешно поражена», – добавили на флоте.

Уточняется, что на очередной этап государственных испытаний подводный крейсер «Казань» вышел в конце прошлой недели со штатным экипажем и приемо-сдаточной командой на борту.

Охрану водного района и обеспечение стрельб выполняли корабли и суда Беломорской военно-морской базы Северного флота.

Напомним, в ноябре сообщалось, что АПЛ «Казань» успешно выполнила стрельбу ракетой «Оникс» из Белого моря.

Головная подлодка модернизированного проекта 885М «Казань» планируется к передаче флоту в 2020 году. Эта АПЛ будет отличаться от базового проекта 885 новой системой управления. Основное вооружение подлодок проекта 885/885М – ракеты «Калибр-ПЛ» и/или «Оникс».

Ранее «Казань» провела ходовые испытания в Белом море, а также поразила ракетой «Калибр» цель на полигоне в Архангельской области из акватории Белого моря.



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