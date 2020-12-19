Президент Чили попросил наказать себя за отсутствие маски

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19.12.2020, 11:40, Новости дня
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Президент Чили Себастьян Пиньера пожаловался на самого себя из-за прогулки по пляжу без медицинской маски: он нарушил ограничения по коронавирусу, хотя в стране действуют жесткие меры по предотвращению распространения COVID.

Региональное подразделение минздрава Вальпараисо приняло решение оштрафовать чилийского лидера Себастьяна Пиньеру за неиспользование маски в публичном пространстве. Президенту придется заплатить около 3,5 тыс. долларов, передает «Коммерсант».

Пиньера пожаловался на самого себя после того, как в соцсетях стала распространяться фотография, где президент стоит рядом с незнакомой женщиной, которая попросила его сделать селфи. Во время фотосъемки оба не соблюдали социальную дистанцию и были без масок.

Между тем в Чили введены жесткие коронавирусные меры: действует комендантский час, введено чрезвычайное положение, ношение медицинской маски обязательно повсеместно. За нарушение правил –крупные штрафы, также может быть назначен тюремный срок.

Ранее министр здравоохранения Австралии Грег Хант попал в неловкое положение, когда на своем примере решил показать, как следует надевать медицинскую маску, но она полностью закрыла Ханту глаза, и ему пришлось повторить попытку. Во второй раз попытка увенчалась успехом, однако тоже не сразу.



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