Украинский военный, тело которого вернули боевики, был задушен. Ранее в ТКГ говорили, что он умер от интоксикации

19.12.2020, 10:52, Новости дня

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Военнослужащий механизированной бригады Вооруженных сил Украины, о котором ранее трехстороння контактная группа сообщала, что он пьяным перешел на сторону противника и там умер, на самом деле был задушен. Об этом свидетельствуют результаты проведения судебно-медицинской экспертизы, которые оказались в распоряжении Цензор.НЕТ.

О том, что тело военного передали Украине, сообщалось 17 декабря. В изначальном посте ТКГ говорилось, что украинец “находясь в состоянии опьянения, совершил самовольный переход на сторону противника (без оружия), и умер от алкогольной или наркотической интоксикации”. Однако позже текст изменили, отметив, что военный попал на неподконтрольную территорию “при неустановленных обстоятельствах”, а причины его смерти установит следствие.

Скриншот: Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі / Facebook

В тот же день издание Цензор.НЕТ опубликовало фото экспертизы, где основной причиной смерти мужчины указана асфиксия, а категория смерти – насильственная. В документе говорится, что на теле военнослужащего обнаружены многочисленные синяки и ссадины.

Фото: censor.net

18 декабря советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович извинился за изначальный текст поста, сообщив, что перепутал версию боевиков с сообщением для СМИ.

“Данное сообщение стало технической ошибкой, ответственность за которую несу я лично (!) (перепутал версию представителей российской стороны, которую обсуждали во внутренней переписке, и сообщения для СМИ) и фактически обнародовал версию оккупантов”, – говорится в посте Арестовича на странице ТКГ в Facebook.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/163363145574104

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.