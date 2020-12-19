ЕС отреагировал на размещение в Крыму средств доставки ядерного оружия

19.12.2020, 10:52, Новости дня

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Евросоюз обеспокоен размещением в оккупированном Россией Крыму самолетов и ракет, способных нести ядерные боеприпасы, а также захватом бывших объектов хранения ядерного оружия на полуострове. Как сообщает “Укринформ”, заявление ЕС было озвучено 17 декабря на заседании постоянного совета ОБСЕ.

“Мы серьезно обеспокоены перемещением на территорию Украины передовых систем вооружения, включая самолеты и ракеты, способных нести ядерные боеприпасы и оружие, а также незаконным захватом и установлением Россией контроля над бывшими объектами хранения ядерного оружия в Крыму”, – подчеркнули в ЕС.

Брюссель также осудил продолжающуюся милитаризацию Крымского полуострова и присутствие на полуострове российских войск, “что противоречит национальному суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины”.

“Мы сожалеем по поводу наращивания сил и проведения российских военных учений в Черном и Азовском морях, что угрожает безопасности этого района и всего региона ОБСЕ”, – сказано в заявлении.

Европейский союз призвал Россию “воздержаться от незаконной военной деятельности в Крыму, Черном и Азовском морях”.

18 декабря о подготовке Россией к размещению в Крыму ядерного оружия заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

“Подготовка Россией к размещению ядерного оружия в Крыму представляет серьезную опасность для всей Европы и цивилизованного мира. Попытка РФ установить доминирование в Черноморском бассейне является большой угрозой экономике Украины, Турции и других европейских стран”, – сказал министр.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.



Дмитрий НЕЙМЫРОК

заместитель главного редактора