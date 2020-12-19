В США одобрили вторую вакцину от коронавируса

19.12.2020, 9:58, Новости дня

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) 18 декабря одобрило для использования на территории страны вторую вакцину от коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Срочное разрешения получила вакцина компании Moderna.

“Совокупность имеющихся данных дает четкие доказательства того, что вакцина Moderna от COVID-19 может быть эффективной в предотвращении COVID-19. Данные также показывают, что известные и потенциальные преимущества перевешивают известные и потенциальные риски”, – говорится в сообщении.

США стали первой страной в мире, которая одобрила уже две вакцины от коронавируса. Ранее разрешение получил препарат, разработанный американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech.

В отличие от вакцины Pfizer – BioNTech, вакцина Moderna менее требовательна к условиям транспортировки. Для нее достаточно температуры около -20 °С (вакцину от Pfizer – BioNTech следует хранить при температуре от -70 °С до -80 °С). Обе вакцины вводят двумя дозами, но с разным интервалом: Pfizer – BioNTech – через три недели, Moderna – через 28 дней.

Financial Times прогнозирует, что вакцина от Moderna будет более доступной в США, поскольку власти подписали договор с компанией о поставках 200 млн доз, тогда как контракт с Pfizer – BioNTech предполагает поставку 100 млн доз (население США составляет около 330 млн). Издание уточнило, что разрешение на использование в экстренных случаях не является полным одобрением (его могут выдать в течение нескольких месяцев), но позволит привить большое количество граждан, за исключением детей (вакцина от Pfizer – BioNTech разрешена лицам старше 16 лет, вакцина от Modern – старше 18 лет).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 17 декабря, в мире 56 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 166 компаний.