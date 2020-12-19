Украина получила $600 млн от размещения еврооблигаций – Минфин

19.12.2020, 9:58, Новости дня

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Украина завершила дополнительное размещение еврооблигаций на сумму $600 млн с погашением 15 марта 2033 года. Об этом 18 декабря сообщило Министерство финансов Украины.

“В результате завершения дополнительного размещения общая основная сумма еврооблигаций, номинированных в долларах США, с процентной ставкой 7,253% и погашением в 2033 году в обращении составляет $2,6 млрд. Инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (85%), хедж-фондов (13%), пенсионных и страховых фондов (2%)”, – отметили в ведомстве.

По данным Минфина, наибольший спрос к украинским еврооблигациям был со стороны инвесторов из США, Великобритании и стран континентальной Европы (их доли составили 52%, 37% и 10% соответственно).

Агентству “Интерфакс-Украина” в Министерстве финансов заявили, что на счета Государственной казначейской службы в общей сложности поступило $670,18 млн.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование государственного бюджета.

12-летние еврооблигации с погашением в марте 2033 года на сумму $2 млрд и доходностью 7,253% Украина разместила в июле текущего года. Допразмещение еврооблигаций на $600 млн Украина провела 11 декабря.