«Джонсону должно быть стыдно» — ЮНИСЕФ впервые поможет нуждающимся детям в Великобритании

19.12.2020, 9:54, Новости дня

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Организация ЮНИСЕФ впервые за свою историю выделит £25 тыс. на предоставление завтраков во время школьных каникул нуждающимся детям из Великобритании, передаёт The Guardian. При этом британская оппозиция раскритиковала британское правительство и премьера Бориса Джонсона за неспособность оказать поддержку семьям, находящимся в трудном положении из-за пандемии.



Reuters

Международная организация ЮНИСЕФ впервые за более чем 70-летнюю историю существования окажет помощь детям в Великобритании, чьи семьи пострадали от кризиса, вызванного распространением коронавируса, пишет The Guardian.

В действующей под эгидой ООН организации для оказания помощи детям назвали пандемию наиболее острым кризисом, отразившимся на положении детей во всём мире, со времён Второй мировой войны. Так, по данным проведённого в мае по заказу фонда опроса YouGov, около 17% (2,4 млн) детей в Великобритании сталкиваются с нехваткой продовольствия. К октябрю это число выросло ещё на 900 тыс. человек.

В связи с этим в ЮНИСЕФ заявили, что выделят грант в размере £25 тыс. для проекта School Food Matters, который использует средства для подготовки 18 тыс. завтраков для учеников 25 школ в лондонском районе Саутуарк. Проект рассчитан на период рождественских и февральских каникул, когда школы будут закрыты и дети не смогут получать бесплатное питание.

Кроме того, британская компания по доставке продуктов питания Abel & Cole предоставит на нужды детей в Великобритании 1,2 тонны овощей и фруктов общей стоимостью £4,5 тыс.

«Мы так благодарны ЮНИСЕФ за своевременное финансирование. Отзывы о нашей летней программе по предоставлению завтраков показали, что множество семей действительно испытывают трудности», — сказала основатель School Food Matters Стефани Слейтер.

По словам Слейтер, осуществление программы проекта также показало, что право на бесплатное школьное питание в Великобритании имеют далеко не все нуждающиеся в поддержке семьи. «Мы не можем и далее полагаться только на гражданское общество в борьбе с голодом, поскольку слишком много детей будут лишены необходимого им питания», — предупредила эксперт.

После заявлений ЮНИСЕФ члены оппозиционной Лейбористской партии раскритиковали британское правительство и, в частности, премьер-министра Бориса Джонсона, сочтя, что они не справляются с задачей по предоставлению поддержки оказавшимся из-за пандемии в трудной ситуации семьям.

Заместитель главы партии Анджела Рейнер назвала тот факт, что организация была вынуждена вмешаться, «позором», добавив, что Джонсону и канцлеру казначейства Риши Сунаку «должно быть стыдно».

«Мы одна из самых богатых стран в мире. Наши дети не должны полагаться на гуманитарные благотворительные организации, которые привыкли работать в зонах боевых действий и во время стихийных бедствий», — приводит The Guardian слова Рейнер.