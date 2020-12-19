Помпео обвинил Россию в масштабных кибератаках на госведомства США

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19.12.2020, 9:31, Новости дня
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «достаточно четко» можно сказать о якобы участии РФ в крупномасштабных кибератаках на системы американских государственных ведомств.

Помпео сообщил в интервью радиошоу Марка Левина, что «предпринимались значительные усилия по использованию части программного обеспечения третьей стороны, чтобы в сущности внедрить код в системы правительства США и, как сейчас выясняется, также в системы частных компаний и компаний и правительств по всему миру», передает РИА «Новости».

«Это были очень значительные усилия, и я думаю, сейчас мы можем достаточно четко сказать, что именно русские занимались этой деятельностью», – добавил он.

Ранее Помпео объявил Россию врагом США.

Напомним, СМИ в США бездоказательно заявляли о причастности «российских хакеров» к атакам на системы минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации.

Россия отвергла обвинения. В совместном заявлении офиса директора нацразведки США, ФБР и Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности не говорится о том, кто может стоять за хакерскими атаками против правительственных учреждений страны.



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