В Украине за сутки от COVID-19 выздоровело больше человек, чем заболело
19.12.2020, 9:04,
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В Украине за последние сутки выявлено 11 742 инфицированных коронавирусом, среди них 547 детей и 481 медработник. Об этом 19 декабря проинформировал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за последние сутки госпитализировали 2 865 человек, 213 умерли, а 13 314 – выздоровели. Всего 18 декабря было проведено 60 089 тестирований на COVID-19 (в частности методом ПЦР – 39 258, методом ИФА – 20 831).
За все время пандемии в Украине заболело 956 123 человека, выздоровели – 574 536, умерли – 16 469. Также было проведено 5,2 млн ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1364), Одесской (1161), Запорожской (829), Киевской (827) и Днепропетровской (667) областях.
Ситуация с количеством инфицированных в регионах Украины выглядит так:
Киев – 99 694;
Винницкая область – 20 781;
Волынская область – 30 197;
Днепропетровская область – 52 068;
Донецкая область – 31 929;
Житомирская область – 36 061;
Закарпатская область – 27 003;
Запорожская область – 46 544;
Ивано-Франковская область – 41 798;
Киевская область – 52 415;
Кировоградская область – 7707;
Луганская область – 8640;
Львовская область – 56 442;
Николаевская область – 26 260;
Одесская область – 63 124;
Полтавская область – 31 433;
Ровенская область – 38 315;
Сумская область – 37 612;
Тернопольская область – 32 235;
Харьковская область – 64 792;
Херсонская область – 15 449;
Хмельницкая область – 36 360;
Черкасская область – 34 451;
Черновицкая область – 37 949;
Черниговская область – 26 864.
https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/842242212985442
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
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