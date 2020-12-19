Решение Спортивного арбитражного суда оставляет России много «лазеек»

19.12.2020, 9:00, Новости дня

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Решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне по сокращению срока дисквалификации РФ не понравилось многим спортсменам и экспертам, пишет ZDF. Они сочли его недостаточно жёстким. И оно действительно оставляет Москве и МОК много «лазеек» и «большой простор для возможностей», отмечает корреспондент немецкого телеканала Маркус Харм.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил дисквалификацию РФ из-за систематического сокрытия допинговых нарушений с четырёх до двух лет. Это означает, что официально РФ не будет участвовать в следующих Олимпийских летних и зимних играх, а также чемпионате мира по футболу. С нами на связи Маркус Харм из Берлина. Что конкретно означает это решение?

МАРКУС ХАРМ, корреспондент ZDF: В первую очередь — конфликты и дискуссии, ведь для многих спортсменов и экспертов это решение недостаточно жёсткое. Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт даже считает, что это «разрушительное решение». А при внимательном взгляде на обоснование Спортивного арбитражного суда, видно, что в нём много лазеек для России.

Все спортсмены, в отношении которых не выдвинуты обвинения, могут участвовать в стартах как нейтральные атлеты. Тоже самое касается и чемпионата мира по футболу, который пройдёт через два года. При этом не сами спортсмены должны сообщать о том, что против них выдвинуты какие-то обвинения, а Всемирное антидопинговое агентство обязано предоставить доказательства против тех, кто не чист. А сделать это гораздо сложнее.

По приглашению МОК российские функционеры и политики могут участвовать в любых мероприятиях. Это означает, что решение может показаться жёстким, но на самом деле оставляет РФ и МОК большой простор для возможностей.

Дата выхода в эфир 17 декабря 2020 года.