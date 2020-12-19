 

Азербайджан сообщил о сохранении транспортного сообщения с Россией

19.12.2020, 2:24, Новости дня
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Транспортное сообщение между Россией и Азербайджаном продолжается в полном объеме, сообщило азербайджанское посольство.

В посольстве пояснили, что «приостановлен пешеходный переход» через границу, а транспортное сообщение сохраняется «в обычном режиме». Посольство попросило «воздержаться от поездок в Дагестан с целью пересечения границы», передает РИА «Новости».

Напомним, посольство сообщило, что Азербайджан закроет сухопутную границу с Россией для перехода граждан до 1 марта. Такое решение вызвано ростом числа выявленных случаев коронавируса в обеих странах, а также ужесточением антикоронавирусных мер в самом Азербайджане.



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