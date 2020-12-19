Шмыгаль заявил, что Витренко отдал премию на четыре года в госбюджет

19.12.2020, 0:04, Новости дня

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина” 18 декабря заявил, что бывший топ-менеджер НАК “Нафтогаз України” передал часть своей премии на четыре года в пользование госбюджета.

Имени экс-менеджера в эфире не называли, но, судя по изложенным обстоятельствам, речь идет про бывшего исполнительного директораНАК “Нафтогаз України” Юрия Витренко.

Экс-депутат Киевсовета, владелец сети магазинов медицинского оборудования “Медтехника +” Алексей Давиденко заявил: “Когда вы даете 170 млн бонуса одному госменеджеру, пусть даже заслуженного бонуса, и при этом восемь месяцев не можете найти деньги на доплату врачам реанимационных отделений… Так я вам скажу: 170 млн грн одному топ-менеджеру “Нафтогазу” – это 4,5 тыс. наших украинских врачей по 40 тыс. грн каждому в декабре доплата на карточку”.

“Что касается бонусов менеджерам. К сожалению, это не госбюджет. Это предприятие и бывший менеджер в судовом споре пришли к вот такому решению. Это не госбюджет, это не в сфере правительственного влияния, это вопрос, который решался между “Нафтогазом” и менеджером в судебном порядке. Это бонусы, которые были насчитаны и о которых договаривались до того, как наше правительство начало работать. Сегодня эти деньги уже выделены, но что важно: эти деньги остались в госбюджете. Потому что этот менеджер оставил на четыре года в госбюджете, он их не забрал. Так с ним было договорено и это тоже важный месседж – чтобы эти деньги остались и были распределены. Они из бюджета компании, с которой судился менеджер, перешли в государственный бюджет, и сегодня государственный бюджет ими пользуется путем покупки облигаций внутреннего государственного займа”, – сказал Шмыгаль.

Витренко сотрудничал с “Нафтогазом” с 2002 года. Он был советником руководителей компании, в 2004–2005 годах работал начальником одного из отделов НАК. В 2014 году вернулся в “Нафтогаз”, был директором по развитию бизнеса, с 2018–го являлся исполнительным директором. Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с “Газпромом” о закупке и транзите российского газа. Он завершил работу в компании в июле 2020–го.

В 2018 году он получил около $6 млн премии за Стокгольмский арбитраж.11 февраля, Витренко заявлял, что обратился к руководству “Нафтогазу” по поводу нарушения компанией трудового договора и невыплаты ему оставшейся части премии за победу над “Газпромом”. В феврале он рассказал, что подал по этому поводу иск в суд.

15 декабря Витренко проходил собеседование с президентом Владимиром Зеленским и депутатами от “Слуги народа”. 17 декабря комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг не поддержал его назначение на пост первого–вице–премьера – министра энергетики Украины. В тот же день Рада отказалась поддержать кандидатуру Витренко. За проголосовали 186 народных депутатов при минимально необходимых 226. Парламент планирует вернуться к этому вопросу в январе, рассказал глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия.

16 декабря главред “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов со ссылкой на источники в “Ощадбанке” и “Нафтогазі” заявил, что “Нафтогаз” перечислил на счет Витренко 170 млн грн премии за победу в Стокгольмском арбитраже над российским “Газпромом”. Журналист назвал происходящее “взяткой за лояльность” и охарактеризовал как коррупционное преступление, связанное с возможным назначением Витренко первым вице-премьер-министром. Витренко опровергал получение денег.