В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом

18.12.2020, 23:40, Новости дня

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За сутки в Москве умерли 74 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

Как передает ТАСС, в Москве зафиксировано 722178 случаев коронавируса, 557028 вирус-положительных пациентов выздоровели, 10317 человек скончались. Днем ранее в столице умерли 72 пациента с коронавирусом.

Напомним, власти Москвы не планируют вводить из-за коронавируса такие же строгие ограничения, как в Европе. С понедельника открывается запись на вакцинацию для новых категорий москвичей, в общей сложности это коснется порядка 1 млн человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.