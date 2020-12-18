 

Берлинале из-за COVID-19 меняет формат. Стало известно, как пройдет кинофестиваль в 2021 году

18.12.2020, 23:10, Новости дня
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71-й Берлинский кинофестиваль пройдет в марте 2021 года в онлайн-формате для специалистов киноиндустрии, мероприятие для широкой аудитории состоится в июне 2021 года. Традиционно кинофестиваль проходит в феврале. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба фестиваля.

“В ответ на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 мы объявляем новый формат 71-го Берлинале. Он пройдет в два этапа: онлайн-мероприятие для специалистов индустрии 1–5 марта и зрительские показы в июне 2021 года”, – говорится в сообщении.

По мнению организаторов, разделение фестиваля на две части позволит поддержать как кинорынок, так и фестиваль.

“Текущая ситуация не позволяет проводить физический фестиваль в феврале, в то же время важно представить рынок киноиндустрии в течение первого квартала года”, – заявил исполнительный директор Берлинале Мариетт Риссенбек.

В августе сообщалось, что Берлинале 2021 планируется как “физический фестиваль”, который пройдет в соответствии с действующими на тот момент правилами и положениями, введенными из-за COVID-19. С сентября продолжается отбор фильмов для конкурса и внеконкурсных программ Берлинале.

Берлинский кинофестиваль проводится с 1951 года. Его главный приз – “Золотой медведь”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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