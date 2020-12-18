 

Комаровский: До 30% больных COVID-19 с тяжелыми формами испытывают депрессию. Это очень серьезная проблема, которой озабочены клиницисты

18.12.2020, 23:10, Новости дня
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До 30% больных [COVID-19] с тяжелыми формами имеют депрессию, суицидальные попытки. Это очень серьезная проблема, которой сейчас озабочены клиницисты во всем мире.

Надо, правда, понимать, что тут работают два механизма. Во-первых, есть непосредственное влияние вируса на ткани головного мозга, механизм которого пока непонятен. А когда этот механизм накладывается на окружающий информационный геноцид, то, естественно, огромное количество людей впадает в депрессию.

Во-вторых, проявления депрессии усиливаются дефицитом кислорода и общей слабостью, которые характерны для проявлений COVID-19. Поэтому влияние вируса на психику однозначно присутствует.

Но негативное влияние телевизора однозначно превышает негативное влияние коронавируса.

Источник: komarovskiy.net

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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