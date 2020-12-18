 

Bloomberg – России удалось сократить наказание за допинг с 4 до 2 лет

18.12.2020, 23:06, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Спортивный арбитражный суд вынес решение, в соответствии с которым российские спортсмены остаются в отстранении от спортивных мероприятий, но не на 4 года, как требовало WADA, а на 2 года, пишет Bloomberg. Они не попадут на Олимпиаду в Токио 2021 года, зимнюю Олимпиаду в Пекине и чемпионат мира по футболу в Катаре.


Reuters

Российский президент смог добиться того, что главный международный спортивный орган сократил запрет российским спортсменам принимать участие в соревнованиях с четырёх до двух лет, пишет Bloomberg. Такое решение вынес Спортивный арбитражный суд в Лозанне, основываясь на прогрессе РУСАДА, хорошем, но недостаточном для полного снятия запрета.

В Российском антидопинговом агентстве назвали вердикт «победой здравого смысла». При этом российские спортсмены остаются за бортом Олимпиады в Токио 2021 года, зимней Олимпиады в Пекине и чемпионата мира по футболу в Катаре.

Как напоминает автор статьи, санкции применили год назад, российским спортсменам запретили выступать под отечественным флагом. По оценке журналиста, для Путина это было унижение, ведь он хотел восстановить советский имидж РФ как спортивной супердержавы.

При этом в WADA посчитали, что это решение арбитражного суда — победа справедливости, ведь судьи поддержали заявление, что РФ производила манипуляции с анализами, прикрывая допинговую схему. И хотя суд не поддержал требования WADA в полном объёме, всё же это самое большое наказание, которое когда-либо применялось по обвинениям, связанным с допингом, пишет Bloomberg.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.10 / Великобритания отказалась сотрудничать с Россией по вакцине «Спутник V»

02.09 / Автор хита «I Like to Move It» умер в возрасте 49 лет

06.07 / Google заблокировала 25 опасных приложений. Вот что нужно немедленно удалить со смартфона

01.09 / В Турции задержали одного из главарей ИГ

02.10 / В Москве решили не ограничивать розничную торговлю

02.11 / Новый внедорожник Ford Bronco получит 760-сильную версию с двигателем V8

07.10 / На саммите Украина – ЕС подтвердили безвиз, в Кыргызстане отменили результаты выборов. Главное за день

05.08 / Оператор «Северного потока – 2» опроверг сообщения о новом трубоукладчике

07.11 / Клинтон назвала Байдена «новой страницей» в истории США

24.09 / Российские Ту-160 пролетели вдоль границы Белоруссии с НАТО и Украиной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска