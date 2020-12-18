Bloomberg – России удалось сократить наказание за допинг с 4 до 2 лет

18.12.2020, 23:06, Новости дня

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Спортивный арбитражный суд вынес решение, в соответствии с которым российские спортсмены остаются в отстранении от спортивных мероприятий, но не на 4 года, как требовало WADA, а на 2 года, пишет Bloomberg. Они не попадут на Олимпиаду в Токио 2021 года, зимнюю Олимпиаду в Пекине и чемпионат мира по футболу в Катаре.



Reuters

Российский президент смог добиться того, что главный международный спортивный орган сократил запрет российским спортсменам принимать участие в соревнованиях с четырёх до двух лет, пишет Bloomberg. Такое решение вынес Спортивный арбитражный суд в Лозанне, основываясь на прогрессе РУСАДА, хорошем, но недостаточном для полного снятия запрета.

В Российском антидопинговом агентстве назвали вердикт «победой здравого смысла». При этом российские спортсмены остаются за бортом Олимпиады в Токио 2021 года, зимней Олимпиады в Пекине и чемпионата мира по футболу в Катаре.

Как напоминает автор статьи, санкции применили год назад, российским спортсменам запретили выступать под отечественным флагом. По оценке журналиста, для Путина это было унижение, ведь он хотел восстановить советский имидж РФ как спортивной супердержавы.

При этом в WADA посчитали, что это решение арбитражного суда — победа справедливости, ведь судьи поддержали заявление, что РФ производила манипуляции с анализами, прикрывая допинговую схему. И хотя суд не поддержал требования WADA в полном объёме, всё же это самое большое наказание, которое когда-либо применялось по обвинениям, связанным с допингом, пишет Bloomberg.