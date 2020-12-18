В мире вакцину от коронавируса получило более 1 млн человек – Bloomberg
18.12.2020, 22:16,
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В мире от коронавируса вакцинировалось минимум 1,1 млн человек. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg по состоянию на 18 декабря.
Агентство учитывало информацию о вакцинации в четырех странах:
Китай (650 тыс. вакцинированных по состоянию на 28 ноября);
Великобритания (137 897 вакцинированных по состоянию на 15 декабря);
Россия (320 тыс. вакцинированных по состоянию на 15 декабря);
США (49 567 вакцинированных по состоянию на 17 декабря).
Таким образом, в мире вакцину получило минимум 1 млн 157 тыс. человек.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса в мире коронавирус подтвержден у 75,3 млн человек, почти 1,7 млн человек умерли, 42,6 млн заболевших выздоровели.
По данным ВОЗ на 17 декабря, в мире 56 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 166 компаний. Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Итоги испытаний вакцины BNT162b2 Pfizer, разработанной с BioNTech, показали 95% эффективности вакцины.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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