 

Производство водки в РФ снизилось в ноябре на 13,5%

18.12.2020, 19:16, Новости дня
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Объем производства водки в РФ в ноябре 2020 года снизился на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 7,9 млн декалитров, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

По сравнению с октябрем производство водки выросло на 0,5%, в январе – ноябре ее производство снизилось на 4,6% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, передает ТАСС.

Что касается производства коньяка, то оно в ноябре упало на 17,4%, составив 850 тыс. декалитров. В январе – ноябре коньяка было произведено на 9,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В начале декабря сенаторы из комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам внесли в Госдуму законопроект об обязательной маркировке стеклянной тары заводами-изготовителями, который запрещает производство в РФ крепкого алкоголя в полимерной таре.



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