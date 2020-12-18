 

Кирилл Тимошенко: Ролики “Слуги народа” и Зеленского – это пока лучшее, что мы делали

18.12.2020, 18:42, Новости дня
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Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман сказал, что лучшими работами его компании на данный момент являются видеоролики для “Слуги народа” и президента Украины Владимира Зеленского.

“[Моя компания] не только инаугурацию [пятого президента Украины] Петра Алексеевича снимала. Мы снимали много всего. Больше скажу: во время избирательной кампании, когда я уже работал в штабе [Зеленского], моя компания параллельно делала Порошенко… Наша компания обслуживала, в принципе, практически всех. Была классная избирательная кампания у УКРОП. На местных выборах 2015 года. Мы занимались всем, не только роликами. За полгода создать партию, которая на местных выборах заняла четвертое место, – это серьезный кейс. Тогда были прикольные ролики. Ну, естественно, ролики “Слуги народа” и Зеленского – это бесспорно. Пока лучшее, что мы делали”, – сказал Тимошенко.

Тимошенко: Я не суперпиарщик или технолог. Я больше менеджер с какими-то прикольными и резкими идеями. Читайте полную версию интервью

Тимошенко родился в 1989 году в Днепре. Учился в ДНУ имени Олеся Гончара (специальность “правоведение”).

Трудовую деятельность начал на днепровском телевидении, на “9 канале”, был спортивным журналистом. Работал продюсером ряда продакшн-студий, в том числе “07 Продакшн” и “Мамас Фильм Продакшн”.

В 2016 году основал агентство Goodmedia, которое предоставляет услуги в теле- и кинопроизводстве, PR, организации событий. В качестве продюсера, как сказано в официальной биографии Тимошенко, работал над созданием более 100 рекламных и социальных роликов, около 10 документальных и художественных фильмов.

В мае 2019 года был назначен заместителем главы Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента). Сохранил свою должность после смены руководителя офиса.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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