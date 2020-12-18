 

Венедиктов: Вот придет президент Навальный – и Соловьев будет ему вылизывать шнурки от ботинок

18.12.2020, 18:42, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российский пропагандист Владимир Соловьев не верит в то, что делает. Такое мнение журналист, главный редактор радиостанции “Эхо Москвы” Алексей Венедиктов высказал в интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман.

“Он очень продажный. Вот придет президент [Алексей] Навальный – он будет ему вылизывать ботинки, шнурки от ботинок так же, как он вылизывает [президенту РФ Владимиру] Путину. Я прекрасно помню, как он заискивал перед [российскими политиками Борисом] Немцовым и [Анатолием] Чубайсом. Как только Немцов и Чубайс попали в оппозицию, он их стал мочить. И понятно почему. Он служит своему господину”, – сказал Венедиктов.

Главред “Эха Москвы” добавил, что Соловьев в журналистскую профессию “принес дерьмо”.

“Он пропагандист. Ну, хорошо. Талантливый, очень талантливый. Но он в нашу профессию принес дерьмо. И стал сам им. Ну что сделаешь?” – резюмировал Венедиктов.

Венедиктов – Бацман: Только тебе скажу. У Путина три ноги. У нас общий доктор. Читайте полную версию интервью

В интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону Венедиктов говорил, что Соловьев – это циничный и прожженный торгаш, который “вылижет вам все от ануса до ушей”.

Соловьев работает на телеканале “Россия 1”, он известен своими пропагандистскими заявлениями в защиту политики Кремля.

Зарплата Соловьева на телеканале, по данным издания “Собеседник”, составляет около 67 млн руб. в месяц (более $1 млн). Комментируя эту информацию, пропагандист сказал: “Тут какие-то глупцы написали, что у меня зарплата 67 млн. Что гораздо ниже моей реальной зарплаты. 67 млн за эфир, за час!”

Соловьев не уточнил, сколько он зарабатывает, но в интервью “Комсомольской правде” в 2019 году он называл себя богатым человеком. “Я, вежливо говоря, заработал довольно приличные деньги еще в 90-е”, – заявил он.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / Россияне рассказали об особенностях «русского характера»

02.11 / Эксперт: Либеральные силы Запада хотят создать новый мир без расовых различий

02.09 / В Украине планируют увеличить суточное количество ПЦР-тестирований на коронавирус до 30 тыс.

23.07 / Лукашенко заявил о «политической пандемии» в Белоруссии

27.08 / Диму Билана госпитализировали

13.11 / Путин потребовал увеличить число рабочих мест для инвалидов

21.07 / Отравившего и ограбившего 15 пассажиров таксиста отдали под суд в Подмосковье

12.08 / Еще двое кандидатов в президенты Беларуси подали жалобы о признании выборов недействительными

16.10 / Зеленский наградил Эрдогана орденом Ярослава Мудрого

04.11 / Лукашенко обратился к Путину с просьбой о приобретении месторождения нефти в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска