 

Россия выразила протест в связи с репрессиями в адрес русскоязычных деятелей в Латвии

18.12.2020, 17:32, Новости дня
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает продолжающийся в Латвии политический террор в отношении русскоязычных правозащитников и журналистов.

«Ужесточением репрессий в отношении правозащитников в стремлении заставить их замолчать правящая в Латвии националистическая верхушка практически расписывается в духовном родстве с довоенным профашистским режимом Карлиса Улманиса», – приводит слова Захаровой ТАСС.

Ранее в Латвии вынесен приговор  местному правозащитнику, антифашисту и активисту Штаба защиты русских школ Александру Гапоненко по уголовному делу о разжигании межнациональной розни. Захарова заявила, что в РФ не усматривают в высказываниях Гапоненко какого-либо искажения исторических реалий. Она также добавила, что он  всего лишь констатировал, что в 30-40-е годы прошлого столетия многие жители Латвии добровольно пошли на сотрудничество с фашистской Германией.

Служба государственной безопасности Латвии 20 апреля 2018 года сообщила о задержании Гапоненко, после чего суд принял решение заключить его под стражу.  В отношении Гапоненко было возбуждено уголовное дело за разжигание национальной розни. Сам правозащитник свой арест связывал с активной деятельностью против реформы по переводу школ национальных меньшинств на латышский язык обучения, а также публикациями в социальных сетях. 



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