 

“Энергоатом” готовится к спору с Россией за утраченные активы в Крыму

18.12.2020, 15:06, Новости дня
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НАЭК “Энергоатом” сообщила о начале судебного спора с Россией по поводу компенсаций за активы, утраченные в Крыму. Об этом рассказали в пресс-службе компании 18 декабря.

“Энергоатом” заключил договор с международной юридической фирмой Shearman & Sterling на услуги по подготовке и направлению уведомления о споре в Россию. Эта юридическая компания уже участвовала в аналогичных делах против РФ, уточняется в сообщении.

Юристы Shearman & Sterling имеют опыт в решении сложных инвестиционных арбитражных споров, в частности опыт в инвестиционных арбитражных делах с РФ, рассказали в “Энергоатоме”. В комментарии агентству LIGA.net собеседник издания сообщил, что сумма иска составляет около $100 млн.

Когда компания подаст иск и в какой именно суд, не сообщается.

“Энергоатом” является оператором четырех действующих атомных электростанций Украины, на которых эксплуатируется 15 атомных энергоблоков, сказано на сайте компании. В комментарии агентству “Интерфакс-Украина” компания объяснила, что основным объектом спора является расположенная в Сакском районе оккупированного Крыма Донузлавская ветряная электростанция.

Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. С декабря 2015 года Крым снабжается электроэнергией за счет собственной генерации, а также по энергомосту из Кубани.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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