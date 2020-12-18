 

Johnson & Johnson объявила о старте третьей фазы испытаний вакцины против COVID-19

18.12.2020, 15:06, Новости дня
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Американская компания Johnson & Johnson запустила третью фазу испытаний однокомпонентной вакцины против коронавируса, которую разрабатывает ее подразделение Janssen. Об этом сообщил официальный сайт компании.

В тестировании примут участие около 45 тыс. добровольцев из стран с высоким уровнем заболеваемости COVID-19.

Промежуточные результаты исследования ожидаются к концу января 2021 года.

Если результаты тестирования подтвердят эффективность вакцины Johnson & Johnson, компания в феврале планирует подать заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для получения разрешения на ее экстренное использование.

По состоянию на 18 декабря для использования в США одобрена вакцина Pfizer – BionTech (ее эффективность оценивается в 95%). Кроме того, FDA подтвердило эффективность вакцины от компании Moderna (эффективность на уровне 94,1%).

Всего в мире, по данным ВОЗ, разрабатывается более 220 вакцин от COVID-19. 56 препаратов сейчас находятся на стадии клинических исследований.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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