 

В САП подписали подозрение заместителю Ермака – СМИ

18.12.2020, 15:06, Новости дня
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Исполняющий обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение Олегу Татарову – заместителю руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Об этом “Украинская правда” сообщила 18 декабря, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. 

По словам собеседника издания, подозрение должны вручить сегодня. 

Источник “Украинской правды” не уточнил, о каком производстве идет речь. 

Однако в декабре СМИ сообщили, что Татаров, вероятно, фигурирует в деле бывшего нардепа и экс-владельца строительной корпорации “Укрбуд” Максима Микитася: 1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве (следствие считает, что эксперт в обмен на паркоместо стоимостью в 250 тыс. грн обеспечил для Микитася проведение недостоверной экспертизы).

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что Татаров, когда работал в “Укрбуде”, “фактически вместе с Микитасем давал взятку”. Сытник сказал, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ. 

По данным главы НАБУ, подозрение заместителю главы Офиса президента было подписано, но не вручено: документ подписал прокурор, который уже утратил статус процессуального руководителя в деле (глава Офиса Генпрокурора Ирина Венедиктова сменила группу процессуальных руководителей, в НАБУ заявляли, что она сделала это тайно).

После смены группы прокуроров 2 декабря НАБУ обвинило Венедиктову во вмешательстве, в результате которого детективы не смогли сообщить о подозрении фигуранту.

Олег Татаров во времена президентства Виктора Януковича занимал должность замначальника Главного следственного управления МВД и известен резкими высказываниями в адрес участников Революции достоинства. В частности, он называл митингующих “экстремистами”.

О том, что Зеленский назначил его заместителем главы ОП, стало известно 5 августа.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник считает, что “антиукраинские силы” добиваются его отставки. По данным НВ, Татарова не планируют увольнять, несмотря на скандалы.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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