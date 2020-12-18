 

В Европе временно ограничены функции Instagram

18.12.2020, 15:00, Новости дня
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В Европейском Союзе вступили в силу новые правила обработки персональных данных, из-за чего Instagram вынужден был временно приостановить у себя некоторые функции. Пользователи стали получать об этом предупреждения.

Например, перестали работать опросы, требующие персонализации. Кроме того, некоторые стикеры стали недоступными. Разработчик обещает в кратчайшие сроки исправить несоответствия своей системы с новыми требованиями общеевропейского законодательства.

О том же самом сообщили и представители компании Facebook. Пользователей просят не волноваться. Все вернется на круги своя, как только сервисы приведут в надлежащее состояние. Надеемся, времени для этого понадобится немного.  



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