В «Одноклассниках» появился новый сервис видеознакомств

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18.12.2020, 15:00, Новости дня
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Новый сервис получил название «Окно». Он начал работать в популярной социальной сети «Одноклассники», предоставляя пользователям знакомиться между собой при помощи видео.

Как минимум, улучшается возможность найти равного себе собеседника, который, к тому же, будет вам интересен, поясняет разработчик. В «Окне» можно задать поиск по параметрам, которые учитывают возраст, пол, круг интересов и т.д.

С другой стороны, можно ограничить появления в своем «Окне» собеседника, если он по каким-то причинам стал неинтересным или нежелательным. В случае необходимости можно даже пожаловаться на отдельных людей модератору, чтобы тот умерил их назойливую активность. Для того чтобы начать пользоваться данным сервисом, нужно войти в группу «Окно – мир новых знакомств».



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