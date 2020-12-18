Кремль ответил на вопрос о «слежке» за Навальным

18.12.2020, 14:50, Новости дня

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В Кремле уже все сказали по ситуации с блогером Алексеем Навальным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На просьбу прокомментировать публикации о якобы слежке за Навальным Песков ответил: «Я не буду это комментировать, мы все сказали». Он напомнил, что ранее уже заявлял, что не хочет ничего комментировать по этой теме, передает ТАСС.

Ранее Песков заявил, что больше не будет давать комментарии по делу Навального, он напомнил, что Владимир Путин уже все сказал про это в ходе ежегодной пресс-конференции.

Напомним, Путин назвал вбросом расследование блогера Алексея Навального о якобы его «отравлении». Он подчеркнул, что «пациент в берлинской клинике» пользуется поддержкой спецслужб США, «а если это правильно, то тогда это любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать».

В ходе ежегодной пресс-конференции Путин вновь подчеркнул, что РФ готова к расследованию якобы покушения на Навального, если у кого-либо есть информация о применении к нему «Новичка».

Напомним, в понедельник Навальный выпустил расследование, в котором заявил, что его с супругой якобы уже несколько лет сопровождают в поездках по стране сотрудники спецслужб, которые за это время несколько раз пытались отравить его «Новичком».