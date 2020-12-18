Главного архитектора Института генплана Москвы обокрали на крупную сумму
18.12.2020, 14:50,
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Телефонные мошенники обокрали главного архитектора Института генплана Москвы, уговорив перевести им более 1,2 млн рублей, рассказали в правоохранительных органах.
Архитектору позвонил якобы сотрудник банка и сообщил о подозрительной активности на его счете. Сначала аферист убедил архитектора перевести 450 тыс. рублей, а затем двумя траншами еще 779 тысяч, передает РИА «Новости».
В МВД факт мошенничества подтвердили, уточнив, что сначала мошенник узнал реквизиты банковской карты, с которой похитил 450 тыс. рублей, а после уговорил пострадавшего обналичить кредитные средства и перевести 779 тысяч на неустановленный счет.
Ранее МВД задержало двух подозреваемых в хищении более 122 млн рублей со счетов клиентов Сбербанка, в том числе с банковской карты арестованного за подстрекательство к убийству бизнесмена Анатолия Быкова.
В ноябре в Москве задержали мошенника, обманом завладевшего средствами 80-летней пенсионерки. Злоумышленник под видом участкового уговорил женщину выбросить в окно 1 млн рублей.
Банк РФ объяснял, по каким признакам можно определить телефонного мошенника.
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