Путин заявил о готовности помогать странам СНГ с вакциной от COVID-19

18.12.2020, 13:02, Новости дня

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Россия готова помогать странам СНГ в вакцинации населения от коронавируса российскими вакцинами, сообщил президент Владимир Путин, выступая на заседании совета глав государств СНГ, которое состоялось в пятницу по видеосвязи.

«Конечно, мы готовы содействовать всем странам Содружества в вакцинации населения с использованием российских вакцин, имеется в виду и «Спутник V», и «ЭпиВакКорона», в ближайшее время должны появиться другие наши вакцины», – передает слова российского лидера РИА «Новости».

Путин отметил, что страны СНГ завершают работу над планом совместных противоэпидемиологических мероприятий. «Важно, что государства Содружества с самого начала исходили из целесообразности коллективных подходов в борьбе с эпидемией, была налажена координация между санитарными службами», – добавил глава государства.

Он сказал также, что «ведется работа над соглашениями о сотрудничестве по санитарной охране территорий и реагированию на чрезвычайные ситуации эпидемиологического характера». «Завершается и подготовка плана действий, подразумевающего совместные противоэпидемиологические мероприятия», – передает слова Путина ТАСС.

В начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Более 100 тыс. человек в РФ уже получили вакцину не в рамках клинических исследований, более 2 млн получат ее в декабре. В первую очередь прививку предлагают сделать работникам образования и здравоохранения, а также социальных служб. Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%.