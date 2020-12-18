Успенская заговорила на украинском языке

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18.12.2020, 12:24, Новости дня
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Российская певица Любовь Успенская 17 декабря в Instagram разместила фото, на котором запечатлена лежа на полу в обтягивающем желтом платье.

“Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю”, – подписала она публикацию словами из украинской песни, написанной поэтом Александром Петренко. 

“Чарівна українська мова, гарні слова”, – отреагировали на публикацию фолловеры.

“Яка гарна”, – прокомментировали пользователи сети.

“Чому я не сокіл, чому не літаю”, – продолжили слова песни подписчики.

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Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official)

Любовь Успенская родилась в 1954 году в Киеве. В 1977 году эмигрировала в Италию, а после – в США, Наиболее известные песни из репертуара певицы – “Карусель”, “Кабриолет”, “К единственному, нежному”.

Сейчас певица живет и работает в Москве (Россия).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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