В центре Гамалеи рассказали подробности о «лайт-вакцине»

18.12.2020, 12:08, Новости дня

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«Лайт-вакцина» от коронавируса – это первый компонент «Спутника V», никакие изменения в технологию производства вносить не нужно, сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург заявил, что «ничего менять не нужно», это «просто первый компонент вакцины», передает РИА «Новости».

Он уточнил, что, вероятно, иммунитет после лайт-вакцины будет сохраняться три-четыре месяца, а эффективность составит около 85%.

Также, по его словам, «лайт-вакцина» исключит тяжелое течение COVID-19, если человек все же заболеет после вакцинации: «Возбудитель вируса не опустится в легкие, все закончится на уровне ОРЗ».

Гинцбург также уточнил, что через три месяца после введения «лайт-вакцины» от коронавируса можно будет поставить второй компонент «Спутника V», тогда это будет полноценная вакцинация и иммунитет к COVID-19 будет продлен.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что специалисты Центра имени Гамалеи хотят создать «лайт-вакцину» с одним уколом и более коротким периодом выработки антител.

В РФПИ рассказали подробности о вакцине «Спутник V лайт». Гинцбург заявлял, что препарат «позволяет предложить некоторый компромисс между продолжительностью действия и необходимостью быстро сбить пик заболеваемости, даже не столько заболеваемости, сколько смертности от данного заболевания».