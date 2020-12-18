 

Рики Мартин и его супруг показали подросшего сына

18.12.2020, 11:30, Новости дня
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48-летний американский певец Рики Мартин разместил в Instagram черно-белое фото, на котором запечатлен с годовалым сыном Ренном на руках.

“Мой малыш Ренн”, – написал он.

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Публикация от Ricky Martin (@ricky_martin)

То же фото, но цветное, опубликовал в Instagram супруг Мартина, 36-летний шведско-сирийский художник Джван Йосеф.

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Публикация от Jwan Yosef (@jwanyosef)

Мартин и Йосеф обручились в 2016 году. В январе 2018 года пара узаконила отношения. Мартин и Йосеф воспитывают четверых детей: 11-летних близнецов Маттео и Валентино, дочь Люсию, которая родилась зимой 2019 года, сына Ренна, появившегося на свет в конце октября 2019 года. Детей родили суррогатные матери.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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