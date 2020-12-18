 

“Хочется уже ходить без боли”. Повалий после перелома ноги передвигается с помощью трости

18.12.2020, 11:30, Новости дня
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Украинская певица Таисия Повалий в интервью, которое 18 декабря опубликовано на сайте российского издания “Собеседник”, рассказала, что продолжает восстанавливаться после того, как минувшей зимой сломала ногу.

Артистка сообщила, что для облегчения боли во время ходьбы приобрела стильную трость и амортизирующие стельки.

“Мне обещают полностью разработать стопу и вернуть подвижность. Хочется уже начать ходить без боли. Я же теперь даже каблуки не обуваю – врач запретил”, – заявила певица.

Повалий родилась в 1964 году в селе Шамраевка Сквирского района Киевской области. В 1997 году получила звание народной артистки Украины. В 2012 году была избрана депутатом Верховной Рады – певица баллотировалась от Партии регионов. Весной 2014 года певица вышла из состава фракции Партии регионов, а осенью ее депутатские полномочия были прекращены.

СМИ писали, что в том же году Повалий переехала в Россию, однако ее муж Игорь Лихута в апреле 2018 года заявил, что это неправда.

Сейчас певица живет в Украине. В ноябре 2020 года она приняла участие в съемках шоу “Песня года” на российском “Первом канале”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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